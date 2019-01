Nederlandse apparaten in prijzen op techbeurs

LAS VEGAS - Twee producten uit Nederland zijn in de prijzen gevallen op de grootste technologiebeurs ter wereld. De TrustBox-router van het bedrijf Scalys uit Hengelo en geluidssysteem Qoobi ONE van Qoobi uit Nieuwegein kregen een Innovation Award. Dat is de prijs voor de meest innovatieve producten die op de CES-beurs in Las Vegas te vinden zijn. Scalys en Qoobi staan tussen andere winnaars als LG, Sony en Samsung.