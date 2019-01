Israël: laatste smokkeltunnel Hezbollah 55 meter onder de grond

Israël zegt dat Hezbollah jarenlang in het diepste geheim aan de tunnels heeft gewerkt. Daarmee zou de beweging honderden strijders de grens over hebben willen smokkelen. Die moesten dorpen en militaire complexen in het noorden van Israël aanvallen als er ooit oorlog zou uitbreken, aldus Israël. Begin december had Israël de operatie tegen de tunnels aangekondigd.

De VN-missie aan de grens van Israël en Libanon heeft het bestaan van tunnels bevestigd. Dat is volgens de missie in strijd met een VN-resolutie die in 2006 een einde maakte aan de laatste gevechten tussen Israël en Hezbollah.