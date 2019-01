Diefstal uit tuin tijdens crematie: ’Hoe diep zink je dan?’

Vorige week overleed Janneman Klomp. Vrijdag werd hij gecremeerd. Tot ontsteltenis van de treurende nabestaanden bleek later een kleine bakfiets, die voor de sier in de voortuin van zijn rijtjeswoning aan de Treubstraat geparkeerd stond, opeens weg te zijn. „Er loopt een spoor van waar ie stond naar de straat toe. Hij is vast opgeladen”, denkt kleinzoon Davey.

Er is inmiddels aangifte van diefstal gedaan bij de politie en aankomende donderdag staat er nog een gesprek op het politiebureau gepland.

Auto op de stoep

Waarschijnlijk werd hun erfstuk gestolen door personen die geweten moeten hebben van de uitvaart, beredeneert dochter Monique. „Volgens een buurvrouw heeft er tijdens de crematie hier op de stoep een auto gestaan. Maar ja, dan denk je niet meteen aan een diefstal.”

Het gaat om een uniek tuinornament dat haar vader eigenhandig gebouwd heeft, zegt Moniques zus Diana trots. „Nu is ie gestolen, terwijl mijn vader nog niet eens gecremeerd was. Hoe diep zink je dan?”, vraagt ze zich vertwijfeld af. „Wie is er toch tot zoiets in staat? In hemelsnaam…”

"Wie is er tot zoiets in staat?"

De bakfiets is nog zichtbaar op beelden van Google Maps. Ⓒ Google Maps

„Ze mogen hopen dat de politie hen vindt en niet wijzelf”, zegt Davey vastberaden. Monique kan het nog steeds niet geloven: „Ik hoop gewoon dat iemand bang wordt en ’m gewoon ergens dumpt. Ze hebben het kennelijk heel mooi gevonden, want de rest van de tuinornamenten staan er nog gewoon. Heel apart is dat, vind ik.”

Waarde nog geen honderd euro

Het rijwiel stond er tijdenlang met twee lekke banden, vol met planten en een hoop zand erin. De waarde? Vermoedelijk nog geen honderd euro. Diane: „Het maakt niet uit wat het waard was. Het heeft veel emotionele waarde, omdat hij het gemaakt heeft.”