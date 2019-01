Man (56) uit Dongen vast om doodrijden ’geel hesje’

Volgens een woordvoerster zit de man vast in Nederland en wordt hij in de loop van de dag verhoord. België heeft gevraagd om overlevering van de man. Als hij daarmee instemt, is hij in de loop van volgende week in België. Als hij weigert, moet een rechter beslissen en duurt het iets langer.

Het slachtoffer was de 50-jarige Belgische actievoerder Roger. Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg tussen Luik en Maastricht.

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond tijdens een blokkade door zo’n twintig Gele Hesjes. De toegesnelde Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar in plaats daarvan ging de chauffeur er vandoor, aldus Belgische media.

Bij de blokkadeactie bij Visé waren voor zover bekend geen Nederlandse demonstranten betrokken.

Ⓒ Nick Rompelberg