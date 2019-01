Chaos in McDonald’s in Tilburg na steekpartij

Even voor middernacht zijn de jongens uiteindelijk opgepakt. Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - De politie heeft zaterdagavond in Tilburg grote moeite gehad om vijf jongens aan te houden die worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij. Ze hadden zich op de vlucht verschanst in een vestiging van McDonald’s op het Piusplein. Het slachtoffer, een 18-jarige Tilburger, is gewond naar een ziekenhuis gebracht.