Rutte: ’We hoeven ons leven niet op te geven voor klimaatakkoord’

,,In maart of april zal het kabinet een besluit nemen. ,,Ik ben daar optimistisch over dat dat gaat lukken. Dat dat kan qua geld, dat we niet opeens ons leven hoeven op te geven." Daarbij mag het bedrijfsleven ,,niet oneerlijk bevoordeeld worden".

Hij ziet vooral vier coalitiepartijen die ,,natuurlijk verschillend over dingen denken maar het eens zijn om de doelstellingen te halen". In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te hebben teruggebracht.

In de coalitie zetten D66 en ChristenUnie zich in voor een ambitieus klimaatbeleid, VVD en CDA benadrukken dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het klimaat wordt een belangrijke thema voor de Statenverkiezingen in maart.

De opmerking kwam onder meer kritiek van vakbonden van politie en brandweer. Ook Sybrand Buma van coalitiepartner CDA ergerde zich aan de uitspraken van de premier.

De opmerking dat hij oud en nieuw raddraaiers het liefst zelf in elkaar zou slaan, was niet gepland, aldus de premier. Hij „voelde de emotie weer opkomen” toen de kwestie aan de orde kwam tijdens de persconferentie na de ministerraad vrijdag. Rutte was „woedend” over het gedrag van de raddraaiers.

„Ik ga de rest van het jaar weer netjes praten”, beloofde hij. Maar hij gaat wel door met de „norm stellen.”

