’Witte Huis wilde info over aanval op Iran, ministerie geschokt’

De vraag kwam van John Bolton, de belangrijkste veiligheidsadviseur van president Trump. „Mensen waren geschokt. Het was verbijsterend hoe lichtzinnig ze dachten over een aanval op Iran”, zegt een voormalige regeringsfunctionaris anoniem tegen The Wall Street Journal. De zakenkrant meldt zondag dat het Pentagon heeft nagedacht over de mogelijkheden om Iran aan te vallen, maar het is niet duidelijk of de uitkomsten zijn terechtgekomen in het Witte Huis. Het is ook niet duidelijk of Trump zelf wist van het verzoek.

Het verzoek van Bolton kwam er nadat een pro-Iraanse groepering in Irak begin september drie mortiergranaten had afgevuurd op een diplomatieke wijk in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Daar zit onder meer de Amerikaanse ambassade. Bolton is een havik ten opzichte van Iran.