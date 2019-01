Buurt in shock na explosie in coffeeshop Smoke Palace

Terwijl ze naar binnen gaat, komt de eigenaar van de coffeeshop ook poolshoogte nemen. Hij is samen met een rits aan personeelsleden. Ze staan uiteindelijk werkloos bij Café Kuijper. Eigenaar Frans van den Hoogen van de coffeeshop wil geen woord tegen de media zeggen. Aan anderen laat hij echter weten dat zijn personeelsleden tijdens het naborrelen bij Kuijper ’s nachts „een enorme vuurbal zagen tijdens de explosie.” Hij is druk aan het bellen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

De buren nemen ondertussen de schade op. Bij de Linnaeus Apotheek is een zijraam aan diggelen. De eigenaar komt samen met enkele personeelsleden poolshoogte nemen. „Het valt gelukkig mee.” Ook het historische pand erboven heeft hier en daar schade.

Aan de overkant op ongeveer vijftig meter is de schrik een stuk groter. De ramen van buurtbewoner Tritan vlogen eruit tijdens de explosie. „Ik was tot een uur of drie muziek aan het luisteren met een koptelefoon en lag eigenlijk nog helemaal niet zo lang te slapen toen ik wakker schrok. Ik wist niet wat er aan de hand was en ik was denk ik ook echt wel in shock. Het was zo’n verschrikkelijk harde knal. Vervolgens was er politie aan de deur en mensen die de schade kwamen opnemen. Ik heb nog steeds niet geslapen. Dat ga ik vanmiddag proberen te doen”, zegt Tritan.

Geen gasexplosie

De politie sluit een gasexplosie uit. Dat doet ook de apotheker. „Dan hadden wij daar ook last van moeten hebben”, zegt hij pragmatisch. „Wij hebben ook geen gas geroken.”

Wat overblijft, is vermoedelijk een gerichte aanval. De politie zoekt getuigen. Er wordt gerept over een scooter die wegreed vlak na de explosie. De apotheker: „Wij kijken ook onze camerabeelden uit voor de politie.” Er is tot nu toe niemand aangehouden.