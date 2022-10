Iran: smerigste man ter wereld overleden

De man meed douche en bad uit angst om ziek te worden, zei een lokale functionaris. Volgens sommige dorpsbewoners waste de man zich niet meer vanwege een trauma, hij zou jaren terug zijn afgewezen door de vrouw waar hij een oogje op had. Hij bleef zijn hele leven alleenstaand, al had hij graag een vrouw willen vinden. Een paar maanden geleden namen dorpsbewoners hem voor het eerst mee voor een wasbeurt, aldus het staatspersbureau.

Ⓒ AFP

Zijn dieet bestond voornamelijk uit aangereden dieren, zijn favoriete eten zou rottend stekelvarkenvlees zijn geweest. Vers voedsel zou hij al jaren gemeden hebben. Ook als dorpsbewoners hem schoon water gaven, deed hij daar niets mee. Water uit plassen en sloten genoot zijn voorkeur. Ook rookte hij vaak vijf sigaretten tegelijk en soms rookte hij zelfs mest uit zijn pijp. Hij trimde zijn haar en baard met een open vlam en wist met autospiegels zijn uiterlijk bij te houden. Opvallend was dat de man eigenlijk vrij gezond was, na meerdere testen enkele jaren terug bleek hij alleen een parasitaire rondworm in zijn lichaam te hebben. Jezelf vijf decennia niet wassen doet blijkbaar wonderen voor je immuunsysteem, aldus lokale artsen.

In 2013 werd een korte documentaire gemaakt over het leven van de vrijgezel, getiteld The Strange Life of Amou Haji.