Analisten hanteren verschillende rekenmethodes Onheil of onzin: hoe staat onze natuur er nou écht voor?

Door Wierd Duk

Over de staat van de zogeheten Natura 2000-gebieden in Nederland bestaat veel verwarring. Staat onze natuur op omvallen, zoals stikstof-alarmisten beweren, of gaat het eigenlijk best goed? Hoe zit het echt?