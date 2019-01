Politie zoekt vermiste Isabelle (14)

Isabelle van de Velde Ⓒ Politie

Warmond - De 14-jarige Isabelle van de Velde uit Warmond is sinds vrijdag vermist. Isabelle is ongeveer 1.65 meter, heeft een slank postuur, lang donker haar, bruine ogen en een Indisch uiterlijk. Ze is voor het laatst gezien op het Wellant College in Oegstgeest.