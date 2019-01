Weer hoogste code lawinegevaar in Tirol

Ⓒ Hollandse Hoogte

INNSBRÜCK - In delen van Oostenrijk geldt op maandag 14 januari code 5 voor lawinegevaar. Dat is het hoogste lawinewaarschuwingsniveau en komt weinig voor. De autoriteiten in Tirol hebben hiertoe besloten vanwege nieuwe sneeuwval die vanaf zondag op sommige plekken een meter verse sneeuw brengt.