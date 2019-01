Trui over de slip en gaan: ’Kolere wat is het koud’

De No Pants Subway Ride komt overwaaien uit New York. Dat was op zich een nietszeggend briesje, want de eerste NPSR in de Big Apple stamt uit 2002. Het duurde maar liefst zeventien jaar voordat het fenomeen eindelijk de Nederlandse hoofdstad aandoet.

Organisator Hugo van den Hurk: „Wij lopen ergens achteraan. Berlijn, Londen en op tientallen andere plekken wordt vandaag een No Pants Subway Ride georganiseerd. Het werd tijd dat wij hier in Nederland meedoen.”

’Er zit geen boodschap achter’

Er zit op zich niet zoveel boodschap achter de No Pants Subway Ride. ’Just for fun’. Ludiek, noemt medeorganisator Michiel Dicker het. Hoewel, als tegenhanger voor de zogenaamde Blue Monday, die over een week als somberste dag van het jaar geldt, werd de No Pants Subway Ride in het leven geroepen. Van den Hurk: „Ik vind dat mooi. De wereld kan wel wat positieve energie gebruiken.” De organisatie doet dit in overleg met Charlie Todd, de evenknie uit New York.

De Nederlandse oproep werd ruim gedeeld. Meer dan duizend mensen zeiden op Facebook geïnteresseerd te zijn, 150 van hen gaven aan daadwerkelijk te komen. Uiteindelijk trokken ongeveer dertig personen ’real time’ naar de Amsterdamse binnenstad om hun broeken over hun enkels te sjorren en met kippenvel op de bil de metro in te stappen. Van den Hurk: „Het is deze eerste keer een bescheiden groepje, maar we zien dit op lange termijn. Volgend jaar moeten er meer mensen meedoen.”

Ⓒ ANP

Vele duizenden in New York

Ach, alle begin is moeilijk. New York kende in 2002 ook een trage start met ongeveer 150 deelnemers op acht miljoen inwoners. Tegenwoordig doen er in de Amerikaanse stad vele duizenden mensen mee aan het ludieke evenement op de tweede zondag van de maand januari. Dan vallen die dertig deelnemers die de metro namen, van Vijzelgracht naar Amsterdam Noord en terug, nog best mee.

Op het laatste moment moest er overigens nog wel even overlegd worden met de GVB. Het OV-net was niet op de hoogte gesteld van de onderbroekenaktie en een kwartier voor de start om 15 uur werd er ’met opgeheven vinger alsnog succes gewenst door het GVB’, aldus de organisatoren.

Dikke trui over de slip

Zij gingen voorop het metrostation in. Achter hen een gemêleerd gezelschap. De een trok alsnog een dikke trui over de slip, de ander gaf een paaldanssessie. De meeste passagiers van de Noord/Zuid-lijn keken raar op.

Dat het overigens vooral een buitenlands fenomeen is, straalde ook wel van de Amsterdamse deelnemers af. Ze kwamen overal vandaan, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en uit het voormalig Oostblok. Deelnemers uit bijvoorbeeld Osdorp of Diemen waren er niet bij.

Ⓒ ANP

’Lekker maf’

Een jonge Duitse vrouw voelde zich juist daarom thuis. Lachend: „Iedereen kan hieraan meedoen. Het is gewoon lekker maf. In je onderbroek in de metro. Het geeft mensen toch een glimlach op het gezicht.”

Hier en daar overigens ook een meewarig schuddend gezicht. „Doe nou maar normaal”, zucht een wat oudere mevrouw, terwijl zij in Noord uitstapte. Kwestie van wennen, tipte Van den Hurk. „Geef het tijd.”