Ⓒ ANP

SPIJKENISSE - De politie doet onderzoek naar de dood van een 32-jarige vrouw uit Spijkenisse. Haar lichaam werd zondagmorgen gevonden in een sloot achter haar huis. De man van de overleden vrouw had de politie gebeld om haar als vermist op te geven. Hij werd wakker en merkte dat ze niet meer naast hem in bed lag.