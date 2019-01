De politie was in het centrum van de stad en kon de man snel oppakken. Hoeveel bezoekers van het fastfoodrestaurant precies slachtoffer zijn geworden van de agressieve man is nu nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.

