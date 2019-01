Dirk vluchtte voor flatbrand: ’Met theedoek om het balkon op’

Twee bewoners moesten aanvankelijk naar het ziekenhuis. Naar verluidt is alleen de huismeester, die met een hoogwerker naar beneden is gehaald, nog opgenomen. Artsen lieten Dirk Burgers (63) wel weer vertrekken. Op badslippers en zonder jas arriveert hij bij Sporthal Zuiderpark waar bewoners zijn opgevangen. „Ik heb geen kleren, geen geld, helemaal niks”, klinkt het verslagen.

Zijn koopappartement grenst direct onder de woning waar brand uit brak op de zesde verdieping. Een illegale sauna is volgens hem de oorzaak van alle ellende. „De elektrische sauna in de slaapkamer is in brand gevlogen”, bast een trillende Burgers. „Daar is ooit al trammelant over geweest in het bestuur van de VVE, want je mag hier geen sauna in huis hebben. Dat weet ik zeker, ik heb zestien jaar bij de brandweer gezeten.”

Burgers werd compleet verrast door de brand. „Ik hoorde gerommel en gedonder ik deed mijn rolgordijn los. Er was enorme rookontwikkeling en een hele grote vuurzee. Ik schrok me kapot. De rook kwam onder de deur van de woonkamer, slaapkamer en badkamer door naar binnen. Toen kwam de brandweer. Ik moest eruit. Met een theedoek voor mijn mond ben ik naar het balkon gelopen. Brandweerlieden brachten me later, stapje voor stapje, naar beneden.”

Van het getroffen appartement is weinig meer over. Ook twee aangrenzende woningen van het complex met tweeëntwintig koopwoningen aan de Abraham Kuyperstraat zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard, zo laat de gemeente weten. Eén wegens water- en roetschade, de ander wegens vermoedelijke constructieschade. Dat de lift zeker een paar dagen buiten werking is gesteld, is een zekerheid en slecht nieuws voor veel bewoners op leeftijd die zondagmiddag in allerijl werden geëvacueerd.

Arnold Stronkhorst (49) was aan het werk toen zijn vrouw hem belde. „Ik ben als een speer naar huis gegaan. Gelukkig kunnen wij naar huis, maar van dat appartement is echt niets meer over. Dat kan ook niet, de fik duurde bijna drie kwartier.”

Een van de bewoners ziet geen andere uitweg dan het balkon en weet te ontkomen. Ⓒ De Telegraaf

Henny van den Berg, voorzitter van de VVE bestrijdt direct maar de kritiek van een illegale sauna. „Nergens in het huishoudelijk reglement is opgenomen dat je geen sauna mag hebben. Die sauna hebben ze al achttien jaar of zo. Geen enkel probleem, maar de brand heeft wel impact in het gebouw. De sfeer op de bijeenkomst was dan ook gelaten. Niet heel vrolijk, maar wel realistisch.”

De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand.