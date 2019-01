Dino Soerel wil getuigen tegen Willem Holleeder

Dat laat het advocatenkantoor van Benedicte Ficq, Ficq & Partners, weten via Twitter. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank van Amsterdam zijn zondag schriftelijk geïnformeerd over de bereidheid van Soerel om te getuigen in de zaak.

Willem Holleeder heeft eerder in het ’biecht’-gesprek met Peter R. de Vries bekend een driemanschap te hebben gevormd met de doodgeschoten topcrimineel Stanley Hillis en de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel.

Bekijk ook: Fatale biecht Holleeder uitgelekt

Ook in een brief die Holleeder schreef aan De Vries staat belastende informatie over Soerel. Soerel wordt net als Holleeder verdacht van de moord op Willem Endstra. Soerel zit al een levenslange gevangenisstraf uit.

Soerel zou volgens zijn advocaten niet eerder over de brieven zijn bevraagd door de recherche. „Nu in voornoemde brieven en opname (leugenachtig) belastend over cliënt wordt gesproken, biedt Dino Soerel aan als getuige duidelijkheid te scheppen”, zo staat in de brief van zijn advocaten aan het OM.