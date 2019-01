Onderzoek: verliefdheid vrouw is als virus

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA)waarover onder meer de The Sunday Times bericht.

Ziek zijn van verliefdheid is dus niet alleen iets dat tussen de oren zit, maar het kan dus ook gepaard gaan met fysiologische veranderingen”, zo zeggen UCLA-wtenschappers

Voor het onderzoek namen de wetenschappers bloedmonsters af van 47 verliefde jonge vrouwen. Ze ontdekten dat hun lichaam het eiwit interferon produceerde, dat normaal gesproken wordt ingezet om infecties te bestrijden. Zodra de verliefdheid afneemt, neemt ook de concentratie van het eiwit af.

Het doel van de studie was om te zien hoe verliefdheid van invloed is op de genen die het immuunsysteem beïnvloeden.

Meten is weten

De bevindingen van het onderzoek zouden het theoretisch gezien ook mogelijk kunnen maken te meten of mensen wel écht verliefd zijn en wanneer die verliefheid weer afneemt.

Of mannen ook ziek kunnen zijn van verliefdheid is niet bekend. Mannen werden niet opgenomen in de studie. De onderzoekers hebben wel te kennen gegeven ook verliefde mannen te willen bestuderen.