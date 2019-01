Nederland snuffelt voorbeeldig verder in Mali

In mei stopt na vijf jaar de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie. Het militair concept dat de Nederlanders er hebben ingevoerd, met inlichtingen, duidelijke schema’s voor afwisseling en professionele medische voorzieningen, wordt door andere landen overgenomen en neemt de VN als voorbeeld voor deze en volgende vredesmissies. „Ook de manier van optreden, het contact maken met de lokale bevolking, vindt navolging”, zegt Bijleveld.

Maandag is Den Haag gaststad van een internationale conferentie over de verbetering van vredesmissies, een speerpunt van Nederland als lid van de VN-Veiligheidsraad afgelopen jaar. Er komen uit 70 landen 150 deelnemers, waaronder VN’s tweede baas Jean-Pierre Lacroix en EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

Militairen slecht voorbereid

VN-missies hebben nogal wat problemen. Zo zijn militairen vaak slecht voorbereid, getraind en uitgerust en ontbreken er geregeld cruciale capaciteiten, zoals helikopters en medische voorzieningen. Soms zijn benodigde eenheden zelfs in het geheel afwezig. Er vallen bovendien te veel slachtoffers onder VN-militairen, in Mali al meer dan 100. De aansturing van VN-missies verloopt traag en landen schrikken vaak terug voor deelname.

Betere voorbereiding, met duidelijke afspraken over welk land wat bijdraagt en wie na welke periode voor aflossing zorgt, moet meer landen over de streep trekken om hun bijdrage te leveren. Een professionele inlichtingentak, zoals Nederland die in Mali heeft opgezet, voorkomt verrassingsaanvallen en maakt de missie effectiever, zo is het idee.

App na fataal mortierongeval

Mede door het fatale mortierongeval van juli 2016, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen, werden verbeteringen doorgevoerd in de ’medische keten’. Als onderdeel daarvan ontwikkelde reservist Jelle van Haaster een app die militairen in het veld helpt met het verlenen van eerste hulp. Van de offline werkende app is nu ook een Engelse en een Franse versie, waardoor hij bruikbaar is voor vredessoldaten uit andere landen. Hij wordt vandaag aangeboden aan het hoofd vredesoperaties van de VN Lacroix.