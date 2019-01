Auto in Maas, brandweer vreest dood inzittende

Ⓒ SK-Media

BERGEN - In het Noord-Limburgse dorpje Bergen is zondagavond rond 19.40 uur een personenauto in de Maas terechtgekomen. In de auto zit vermoedelijk nog een persoon. De hulpdiensten vrezen voor diens leven. De brandweer is rond 21.00 uur begonnen met het uit het water halen van de auto. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd.