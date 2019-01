’Verbied eten op straat in Amsterdamse binnenstad’

Ombudsman Zuurmond woonde 4,5 maanden op de Wallen in stadsdeel Centrum. Met eigen ogen en oren kreeg hij mee wat de zeven problemen zijn, waarvoor Amsterdammers tegenwoordig de binnenstad verlaten: vuil, geluidsoverlast door taxi’s en uitgaanspubliek, drugs, megatoerisme, slechte omstandigheden in de prostitutie, dakloze personen met veelal psychische problematiek, maar bovenal het vele zwarte geld, dat tot ondermijning leidt.

Vier kilo coke

Elke dag gaat er bijvoorbeeld vier kilo cocaïne door de neuzen in Amsterdam. Dat levert twee ton aan zwart geld op, dat iedere keer weer rondgepompt moet worden in de lokale economie. Zuurmond duidt de keten: „Ik zie ondernemers in de stad, die geen binding hebben met de buurt, maar zich bijvoorbeeld richten op toeristen. Deze ondernemers zijn op grote schaal ook weer de dumpers van vuil in de binnenstad.” Zuurmond toonde ermee aan dat de problemen aan elkaar gekoppeld zijn.

De ombudsman presenteerde de problematiek onder meer aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij was het in grote lijnen met Zuurmond eens en gaf aan „niet langer te willen dweilen met de kraan open.” Zij hield binnenstadbewoners voor: „We kunnen niet overal achteraan blijven lopen. Nog voor de zomer willen wij met plannen komen ten aanzien van het vergunningstelsel en de prostitutie. We komen ook met een masterplan handhaving en een serieuze oplossing om de ondermijning aan te pakken.”

Zuurmond had net als zijn werkwijze in het voortraject ook enkele onorthodoxe oplossingen voor de huidige problemen. Zo stelde hij voor om na te denken over de Venetiaanse wetgeving om naast alcohol ook eten op straat te verbieden. Ook vindt hij dat vluchten van Schiphol naar Amsterdam vele malen duurder moeten worden. Dan zal Amsterdam een ander publiek aantrekken als stad.