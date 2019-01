Burgemeester Gdansk neergestoken

Ⓒ EPA

GDANSK - De burgemeester van de Poolse stad Gdansk Pawel Adamowicz (53) is zondagavond ernstig gewond geraakt toen een man op hem instak tijdens een bijeenkomst voor goede doelen. Volgens de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski is de burgemeester in zorgwekkende toestand opgenomen in een ziekenhuis.