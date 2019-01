Ex-terrorist Battisti onderweg naar Italië

Hij was in de jaren 70 lid van een communistische terreurgroep. In 1988 werd hij in Italië veroordeeld tot levenslang voor het plegen van vier politieke moorden. Nadat hij uit de gevangenis was ontsnapt, woonde hij tot 2004 in Frankrijk. Hij vluchtte naar Brazilië toen hij dreigde te worden uitgeleverd aan zijn geboorteland. In december beval een Braziliaanse rechter zijn aanhouding, maar toen had Battisti het land alweer verlaten.

