Defensie vervroegt vervanging vipvliegtuig

Toch zal staatssecretaris Visser (Defensie) waarschijnlijk wachten met het versturen van de eerste brief naar de Kamer totdat er een vergelijk is met de militaire bonden over een nieuwe cao. De aanschaf ter waarde van maximaal 100 miljoen euro voor een luxe vliegtuig voor de politieke en militaire top zou verkeerd kunnen overkomen bij gewone militairen, zo bevestigen bronnen bij Defensie.

De Gulfstream IV werd in 1995 voor zo’n 20 miljoen euro van een sjeik aangekocht door toenmalig staatssecretaris Gmelich Meijling. Na ingebruikname ontpopte het toestel zich als een pechkist. Zo strandde toenmalig premier Kok ermee tijdens een bezoek aan Egypte en moest Gmelich Meijling zelf aan de grond blijven in Maleisië. Onlangs moest een reis van defensieminister Bijleveld naar Afghanistan worden uitgesteld omdat het vliegtuig kapot was. Het onderhoud is steeds duurder.

Toch heeft het vliegtuig zijn diensten bewezen, al is het alleen maar omdat het in tegenstelling tot het oude regeringstoestel KBX wel in één keer de Atlantische Oceaan over kan. De Gulfstream maakt meer dan tweehonderd vluchten per jaar, voornamelijk naar missiegebieden die niet of lastig per lijnvlucht bereikbaar zijn. Ook leden van de koninklijke familie vliegen erin.

De KBX wordt vervangen door een Boeing 737 Business Jet van 89 miljoen euro. Voor de nieuwe ’Gulf’ is zo’n toestel ook een optie. Het is in gebruik niet veel duurder en heeft bovendien meer zitplaatsen. Defensie kijkt ook naar een tweedehands toestel als vervangende vipkist.