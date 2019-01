Op zoek naar een laadpaal

Een snellaadpaal is een zegen als je een paar keer aan een gewone laadpaal uren hebt staan wachten. Bij zo’n laadstation van FastNed betaal je wel bijna het dubbele tarief van wat je bij een normaal laadpunt kwijt bent. Ⓒ Jerome Wassenaar

Amsterdam - Als we de lawine aan nieuws over de elektrische auto en de klimaatambities van onze overheid bij elkaar optellen, moet je volgende auto wel elektrisch zijn. Zijn we daar al klaar voor? Wat kosten die auto’s dan, hoelang duurt laden en hoe ver kom je op een acculading? We pakten een van de meest betaalbare elektrische auto’s en draaiden een gewone werkdag met een salescollega mee.