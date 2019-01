Overvallers huis Van Barneveld voor de rechter

De mannen zeiden tijdens een eerdere, niet-inhoudelijke zitting dat ze dronken waren en in een opwelling besloten om in te breken. De rolluiken van het huis van Van Barneveld waren dicht en ze dachten dat er niemand thuis was. De vrouw van de darter was er echter wel. Ze werd mishandeld en bedreigd. De drie namen onder meer sieraden, een tas en geld mee.

De mannen hebben allemaal een strafblad, twee van hen zelfs zo omvangrijk dat ze in de Top600 van jonge criminele veelplegers voorkomen van de gemeente Amsterdam.

