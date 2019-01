Proces over Tilburgs hennepimperium van start

Alain S. noemde zichzelf „bedrijfsleider” voor de Tilburgse familie K., die een hennepimperium zou leiden. Toen hij in 2012 door baas Ton K. zou zijn bedreigd, omdat wietkwekerijen onder zijn beheer waren opgerold, stapte hij naar de politie.

De Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) beloofde hem een nieuwe start en identiteit maar zei na drie dagen dat zijn verhaal onvoldoende was voor een deal. Alain S. zegt dat hij is misleid en misbruikt. Hij wil inmiddels dat zijn verklaring niet meer wordt gebruikt. Op basis van die onthullingen zijn zeker dertig verdachten opgepakt.

Behalve S., die zelf ook als verdachte wordt bestempeld, moeten ook vier leden van de familie K. zich verantwoorden. In totaal zijn er vijftien verdachten. Voor het proces zijn zestien dagen uitgetrokken. Volgens de planning is op 28 maart de uitspraak in Breda.