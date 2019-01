Bezorger die in sinkhole viel, maakte krantenwijk ’gewoon’ af

Alsof er niets was gebeurd, ging de krantenbezorger na de val gewoon weer verder op pad. „Het gaat goed hoor. Ik heb er niets aan over gehouden. Alleen een nat pak”, zegt Jan van Zoeren tegen Omroep Gelderland. „Voor ik het wist reed ik in een gat en viel ik over het stuur heen. Ik had niet eens tijd om te schrikken.”

Een onbekend aantal huishoudens in Barneveld zat door de breuk urenlang zonder water.

Net als de bezorger haalde ook een fietsende buurtbewoner een nat pak. Beiden konden hun weg – dan wel met natte kleren – vervolgen. Volgens de regionale omroep raakte niemand gewond.