Limburgse huisarts claimt: ’Ik genas coronapatiënten’

Elens wil zelf niet meer reageren omdat hij na zijn claim overspoeld is met publiciteit. Maar op de lokale tv-zender Peel en Maas doet hij uitgebreid zijn verhaal.

„Via sociale media zag ik een aantal artsen uit andere landen die de therapie toepasten. Het gaat om een combinatie van hydrochloroquine, zink en azitromycine. Dat is een heel oud malariamiddel. Dat blijkt dus effectief. Ik weet het, het waren maar acht patiënten, maar ze waren allemaal weer snel beter. Het is een veilige en goede behandeling voor mensen van wie je twijfelt of je ze moet doorsturen naar het ziekenhuis, maar die wel alle coronaklachten hadden.”

’Niet bang’

Elens, huisarts in het zwaar getroffen gebied Peel en Maas, roept zijn collega’s in heel Nederland op om hetzelfde te doen als hij. „Ik ben niet bang om het te geven. Het ligt bij elke apotheek in Nederland. Ik zou mijn collega’s willen zeggen: begin hiermee, het land heeft het nodig.”

Viroloog Ab Osterhaus staat niet bij voorbaat afwijzend tegenover de claim van de huisarts. „Maar je zult wel een dubbelblind onderzoek moeten doen om echt iets te bewijzen. Ik hoor wel vaker van zulke claims en je kunt niet helemaal blind varen op de ervaringen van een huisarts. Van chloroquine weten we de nadelen, de bijwerkingen. Maar evengoed, het is wel interessant. Mogelijk het onderzoeken waard.”