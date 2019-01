Meegesleepte man (26) schuurde vijf kilometer over Luikse wegen

Quentin (student, 26) werd na een avondje stappen in Luik gegrepen door een auto. Hoe het kon gebeuren dat hij vijf kilometer verderop pas werd opgemerkt door de inzittenden, is nog onduidelijk. Mogelijk heeft de student zich vastgegrepen aan de auto of is hij met een kledingstuk blijven hangen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, melden Belgische media.

De 56-jarige bestuurder uit Ans reed vanuit het centrum van Luik naar zijn woning in Ans en merkte daar pas de zwaargewonde man onder zijn auto op. De politie spreekt van een wonder dat Quentin tijdens het rijden niet onder de wielen is beland. De man ligt met zware brandwonden aan zijn hoofd en rug in het ziekenhuis. Hij verkeert in levensgevaar.

Getuigen zagen het gebeuren dat de man onder de auto terechtkwam en waarschuwden de politie. Agenten vonden echter alleen een schoen.

De 56-jarige chauffeur en zijn 54-jarige passagier werden opgepakt. De bestuurder had gedronken. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken.