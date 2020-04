Dodental België door coronavirus nadert 6000

BRUSSEL - Het aantal sterfgevallen in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 5828. Het afgelopen etmaal overleden 168 mensen, van wie 62 in een ziekenhuis. In woonzorgcentra overleden 103 mensen van wie de gezondheidsautoriteiten aannemen dat zij het virus droegen. Van alle overlijdens gebeurde 72 procent in een woonzorgcentrum.