Ging Wilders nou te ver of niet?

Vrijdag doet het hof Den Haag uitspraak in de zaak die zich al 6,5 jaar lang voortsleept. Het ene incident stapelde zich op het andere, waardoor je bijna uit het zicht zou verliezen waarom het ook alweer ging: is Geert Wilders nu wel of niet over de schreef gegaan op die uitslagenavond van zijn partij in maart 2014?

De beelden van de ’Minder Minder’ joelende PVV’ers in antwoord op de vraag ’Willen we meer of minder Marokkanen?’, zonden een schokgolf door het land. Dat de PVV-leider in interviews na afloop zei dat hij doelde op criminele Marokkanen maakte niets meer uit.

In totaal 6474 mensen deden aangifte van discriminatie en belediging. Voorgedrukte formulieren lagen in moskeeën, in buurtcentra en bij islamitische slagers en in december 2014 besloot het OM de politicus te vervolgen. Dat was een zelfstandige beslissing, zegt het OM. De aangiften waren niet eens nodig. Datzelfde OM verwees wel steeds naar die aangiften als bewijs voor de enorme maatschappelijke commotie die Wilders had veroorzaakt. Ook nadat bleek dat meerdere aangevers geen idee hadden waarvoor ze tekenden.

Groepsbelediging

Door de rechtbank werd Wilders in december 2016 veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij werd vrijgesproken van het aanzetten tot haat. De geëiste boete van 5000 euro wees de rechtbank af: de veroordeling was voldoende straf.

Wilders ging in hoger beroep. Hij is en blijft van mening dat een discussie over zijn uitspraken thuishoort in de politieke arena en niet in de rechtbank. Tijdens het hoger beroep ging het nauwelijks over de uitspraken. De discussie spitste zich vooral toe op de vraag of toenmalig minister Opstelten van Justitie invloed uitoefende op de beslissing van het OM om Wilders te vervolgen. Nee, zegt het OM. Maar Wilders en zijn verdediging bleken onvermoeibaar in hun zoektocht naar bewijzen van het tegendeel.

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops blijkt uit allerlei stukken dat het OM zelf twijfelde over Wilders’ strafbaarheid. Ambtenaren van Justitie zouden zich er actief mee bemoeid hebben „toen ze het gevoel kregen dat het de verkeerde kant op ging.” Dat betekent feitelijk dat niet het OM, maar het ministerie van Justitie besloot dat Wilders moest worden vervolgd. En dat er wel degelijk sprake is van een politiek proces, vindt Knoops.

Er volgde een verwarrende periode waarin het hof de zaak meermalen aanhield om het OM, het departement en minister Grapperhaus te laten graven in bureauladen op zoek naar alle communicatie die betrekking had op de zaak Wilders. Voor Wilders is het duidelijk. „Ik moet me nu al vijf jaar lang verdedigen tegen de rechtsprekende macht én de uitvoerende macht. Poetin kan er nog iets van leren.”