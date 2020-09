Zaak Wilders: martelgang van 6,5 jaar

Het slepende proces over Wilders’ Minder Marokkanenuitspraak nadert de ontknoping. Ⓒ ANP/HH

SCHIPHOL - Het is een circus. Een wanvertoning, een charade. PVV-leider Geert Wilders kwam in de afgelopen jaren superlatieven tekort voor de rechtszaak die tegen hem wordt gevoerd vanwege zijn gewraakte Minder Marokkanenuitspraak. Maar bovenal is het volgens hem een politiek proces, aangestuurd van hogerhand met de bedoeling om een lid van de oppositie monddood te maken.