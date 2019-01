Jongetje (2) valt in diepe put: grote reddingsoperatie gestart

Yulen viel zondag in de put in het zuiden van Spanje, in een dorpje bij Malaga. Volwassenen zagen het gebeuren en sloegen direct groot alarm. Het gat heeft een diameter van slechts 25 centimeter en is daardoor veel te klein voor volwassenen om in af te dalen. De put ligt op een privé-terrein. Mogelijk hebben andere spelende kinderen de stenen die op de putopening lagen weggehaald, waardoor de peuter naar beneden kon vallen.

Reddingswerkers gaan mogelijk een nieuwe put graven in een poging het jongetje te bereiken, meldt MurciaToday. Tot nu toe werd alleen een zakje snoep dat het jongetje vermoedelijk bij zich had teruggevonden.

Camera

De autoriteiten vrezen voor het leven van de peuter. De ouders zeggen dat ze kort na het ongeval hun kind nog hebben horen huilen. Met een camera werd een diepte van 80 meter bereikt, maar daar werd het jongetje niet gezien.