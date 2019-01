Dertien gewonden bij busongeluk in sneeuw Oostenrijk

De bus was met Duitsers, Hongaren en Oostenrijkers aan boord onderweg van Salzburg naar Graz.

In heel Oostenrijk heeft de gigantische hoeveelheid sneeuw tot veel problemen geleid. In onder meer de deelstaten Vorarlberg, Salzburg en Tirol geldt nog steeds code 5 voor lawinegevaar en alleen al in Salzburg zijn sinds zondagavond 17.000 mensen afgesneden van de buitenwereld.

