Syrische asielzoeker vermoordt meisje (16)

Manuela K. werd dood gevonden in het Anton Wodicapark in Wiener Neustadt. De gearresteerde Yazan A. zou nu bekend hebben dat hij het Oostenrijkse meisje heeft vermoord, zo melden meerdere Oostenrijkse media.

Yazan A. , die in Wenen verbleef, zou zich als ’nakomer’ in 2014 bij zijn familie dia al asiel had gevoegd hebben. Afgelopen oktober wilde de politie al zijn asielstatus intrejkken. Waarom is niet duidelijk, aldus Oostenrijkse media. Maar hij zou zich niet crimineel genoeg hebben gedragen om hem weer uit te wijzen.

Volgens Der Standard zou Manuela de ex vriendin zijn van Yazan. Het meisje zou gewurgd zijn. De jaloerse Syriër zou daarna geprobeerd hebben haar in het park onder een laag bladeren te verbergen. Bezoekers van het park vonden haar en belden de politie.

Krone.at schrijft dat de gearresteerde Yazan A. volgens de politie geen enkele berouw toont en dat hij zich tijdens het verhoor agressief had gedragen.