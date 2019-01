Tusk en Juncker: snel handelsverdrag met Londen

Dat schrijven EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in een gezamenlijke brief in een poging het Britse Lagerhuis gerust te stellen over het uittredingsakkoord dat premier Theresa May heeft afgesloten met de 27 andere EU-leiders. Ze noemen het „een eerlijk compromis” waarover echter niet heronderhandeld kan worden.

Het Britse parlement stemt dinsdagavond over de principeovereenkomst. May hoopt dat een verduidelijking vanuit Brussel over de deal, en dan vooral over de gevoelige grenskwestie, de politici over de streep trekt.

Het Verenigd Koninkrijk blijft na de brexit volgens de principe-afspraken tijdens een overgangsperiode nog tot 31 december 2020 in de douane-unie met de EU. Maar vanaf 2021 zouden personen en goederen aan de grens tussen (het Britse) Noord-Ierland en de republiek Ierland moeten worden gecontroleerd. Die grens is als deel van het Goede Vrijdagakkoord, dat een einde maakte aan het jarenlange gewelddadige conflict tussen de pro-Ierse katholieken en Londen-gezinde protestanten, echter sinds 1998 open.

In een nieuw handelsverdrag tussen Londen en Brussel moet daarom worden vastgelegd hoe ook in de toekomst een harde grens wordt voorkomen. Zolang dat verdrag er niet is, moet een aparte regeling (een ’backstop’) dat garanderen. Brussel verduidelijkt nu dat de EU hard zal werken aan een alternatieve oplossing zodat die backstop er niet komt of alleen tijdelijk.