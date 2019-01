20-jarige Syriëgangster aangehouden op Schiphol

AMSTERDAM - Een 20-jarige vrouw die in 2017 vermoedelijk is vertrokken richting het strijdgebied van Islamtische Staat in Syrië is bij haar terugkeer in Nederland aangehouden. Ze is door de rechter-commissaris in Rotterdam voor twee weken in bewaring gesteld. De vrouw werd vorige week donderdag bij terugkeer op Schiphol aangehouden.