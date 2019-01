Moordenaar 8-jarig meisje nu zelf vermoord

Palma werd vrijdagavond rond 19.30 uur gevonden. „Zijn celgenoot is vermoedelijk verantwoordelijk voor zijn dood”, meldt het Oklahoma Department of Corrections. De celgenoot was al voor moord veroordeeld.

Het meisje Kirsten Hatfield werd in 1997 dood aangetroffen in haar huis. Lange tijd was de dader onvindbaar. De cold case werd pas in 2015 opgelost met dna-onderzoek.

Het dna van Palma, die twee verdiepingen lager woonde, werd onder meer op de onderbroek van het meisje gevonden.

De toen 8-jarige Kirsten werd gevonden in haar huis. Ⓒ Police / vrijgegeven foto