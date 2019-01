’Delftse Mona (79) door zoon gewurgd met tiewrap’

Ton L. zou zijn moeder hebben begraven in een bos bij Heinenoord. Ⓒ Google Maps/Politie

DELFT - Ton L. zou zijn moeder Mona Baartmans (79) uit Delft in september vorig jaar met een tiewrap hebben gewurgd en in het geniep hebben begraven in een bos bij Heinenoord. In de weken voor de moord zou de 61-jarige inwoner van Oud-Beijerland bovendien 40.000 euro van haar bankrekening hebben gehaald. Dit bleek maandag tijdens een zitting in de Haagse rechtbank.