Oorlog in Oekraïne Dag 131 van de invasie LIVE | Russen vieren verovering Loehansk vanuit de ruimte

(Vlnr) Sergei Korsakov, Oleg Artemyev en Denis Matveev poseren met een vlag van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk Ⓒ ANP / AFP

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu ruim vier maanden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski roept de hulp in van de internationale gemeenschap om zijn verwoeste land weer op te bouwen zodra de oorlog met Rusland voorbij is, maar voor die tijd wacht voor Kiev nog een zware strijd. Ook economisch en op gebied van energie, olie en gas zet het Westen zich schrap. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.