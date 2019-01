Universiteit onderzoekt misbruik bij Jehova’s Getuigen

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg de Jehova’s in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

De onderzoekers willen met betrokkenen praten, waaronder het bestuur van de Jehova’s getuigen, schrijft Dekker maandag aan de Tweede Kamer. De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar af te hebben.

Hadassah Wiersma werd als 7-jarig meisje betast door haar oom en moest naakt bij hem in bed kruipen. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Eind vorig jaar schreef De Telegraaf al over, volgens slachtoffers, grootschalig misbruik in de gemeenschap. Hadassah Wiersma vertelde dat ze het jammer vond dat de gemeenschap als geheel buiten schot bleef, terwijl het OM wel individuele gevallen onderzocht.