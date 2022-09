Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Michail Mizintsev ’Slager van Marioepol’ moet logistiek van Russisch leger redden

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Volgens het Oekraïense leger gaf Michail Mizintsev als generaal leiding aan de belegering van de havenstad Marioepol, die systematisch met de grond gelijk werd gemaakt. Ⓒ ANP/HH

Moskou - Door de zoveelste personeelswissel in de Russische legertop is de hoge generaal Michail Mizintsev benoemd tot staatssecretaris van Defensie. De nieuwe ’chef logistiek’ van de Russische strijdkrachten heeft een cv vol verwoesting, in Marioepol en Syrië. Wie is deze ’slager van Marioepol’? En welke klus wacht hem?