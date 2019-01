Tijdens crematie gestolen bakfiets is terug

„Het maakte me altijd zó vrolijk, dit ding. Het is een heel herkenbaar ding en doet me ook echt weer op een vrolijke manier aan m’n overleden vader denken”, vertelt dochter Diana. Ze zat na de diefstal enkele dagen in zak en as, hopende dat de bijzondere fiets ergens weer boven water zou komen. Zondag deed de Almelose samen met andere familieleden nog een oproep hiertoe in De Telegraaf.

Maar vanmorgen was het dus zover, tot hun grote opluchting en blijdschap. De politie heeft het sierlijke rijwiel na een gouden tip van een oplettende buurtbewoonster, die het voertuig herkende naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf, bij een woning in de straat achter het huis van de overledene teruggevonden. De mannelijke bewoner wordt door de familie als verdachte van de laffe roof aangemerkt. „Al is het qua geld niks waard, voor mij is het onbetaalbaar. Onvervangbaar ook, dus we gaan ’m aan de ketting leggen om herhaling te voorkomen.”

’Ik ken hem gewoon’

„Kun je nagaan, ik ken hem gewoon”, zegt Diana vol ongeloof. „Hij stond daar onder een carport of op het oprit, met een zeil erover. Alleen de wielen staken eronderuit en dat heeft een buurvrouw van hem gezien.”

Ook twee poppen van filmfiguren Laurel en Hardy, die als extra versiersel op de fiets zitten, zijn ongeschonden gebleven. „Die zaten oorspronkelijk op een bankje, maar mijn vader heeft ze aan de bakfiets gemonteerd. Dat vond hij mooi staan, zo creatief was hij wel.”

Een woordvoerder van de politie kan op dit moment nog niet bevestigen dat de man bij de bakfiets is aangetroffen ook verdacht wordt van de roof ervan.