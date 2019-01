IJzingwekkende foto grote crash in Iran

Iraanse media meldden aanvankelijk dat alle inzittenden van het toestel zijn omgekomen, maar ondertussen lijkt het erop dat één inzittende nog levend naar het ziekenhuis is gebracht. Het vliegtuig was van het Kirgizische vliegveld Manas naar Iran gevlogen.

Op een foto is te zien hoe het toestel zich door een gebouw boort. Hulpverleners hebben meteen daarna proberen helpen.

Revolutionaire Garde

De Iraanse staatstelevisie meldde eerder dat de gecrashte Boeing 707 een Kirgizisch toestel was, maar later verduidelijkte een legerwoordvoerder dat het vliegtuig van het leger was. De inzittenden waren ook Iraans. Het vliegveld is van de Revolutionaire Garde.

Volgens het Iraanse persbureau Fars was de crash te wijten aan slechte weersomstandigheden.