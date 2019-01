Canadees hoort doodstraf in China

Hier in het gerechtshof werd het vonnis geveld. Ⓒ REUTERS

DALIAN - Een Canadees is in China wegens drugssmokkel in hoger beroep veroordeeld tot de doodstraf. Hij was in eerste aanleg veroordeeld tot 15 jaar cel. De aanklagers waren in beroep gegaan omdat ze die straf te licht vonden. Over de rechtszaak tegen de Canadese Robert Lloyd Schellenberg is verder weinig bekendgemaakt.