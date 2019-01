’Los problemen Rijksrecherche op’

„Het is zorgwekkend. De Rijksrecherche moet voldoende capaciteit hebben om zijn belangrijkste taken uit te voeren”, zegt Kamerlid Groothuizen van coalitiepartij D66. Een van die taken is onderzoek naar ambtelijke corruptie. „Het is cruciaal dat dit soort zaken snel en kundig worden onderzocht.”

De PVV en SP vinden het onverteerbaar dat belangrijke corruptiezaken en bedreigingen van burgemeesters en wethouders niet allemaal goed kunnen worden onderzocht. „De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een gat geslagen bij de recherche. Nu lopen onze democratie en de rechtsstaat gevaar”, zegt SP-Kamerlid Van Raak. Volgens hem is de enige manier om dat te doen door meer geld beschikbaar te stellen voor de recherche.

De personele druk is zo hoog, dat een onderzoek naar mogelijke corruptie bij de aanbestedingsprocedure rond alcoholtesters voor de politie is vertraagd. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) noemde het tekort ’stuitend’.

Ook PVV-Kamerlid Lilian Helder wil dat er snel actie wordt ondernomen. „Als het een probleem een gebrek aan geld is, dan moet minister Grapperhaus de portemonnee trekken. Is er sprake van een gebrek aan kennis en kunde, dan moet worden gekeken waar kandidaten geworven kunnen worden en moet er in de opleiding worden geïnvesteerd.”

Stoere woorden

Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat Grapperhaus de portemonnee moet trekken. „De minister spreekt onophoudelijk stoere woorden, maar doet niks.” Zij maakt zich ’ernstig zorgen’ over de voortdurende personeelstekorten bij de Rijksrecherche. „Geharde criminelen worden steeds schaamtelozer. Burgemeesters en journalisten die hen dwarszitten worden bedreigd en corrupte bestuurders worden gekocht. Je wil er zeker van zijn dat deze criminelen niet de baas worden op straat.”