Vlaamse regering bereikt stikstofakkoord

Al de hele week hing het voortbestaan van de deelstaatregering aan een zijden draadje. Al jaren worstelt Vlaanderen met het maken van stikstofbeleid, maar door een uitspraak van de rechter rond de uitbreiding van een kippenstal dreigt sinds 2021 net als in Nederland een actuur probleem voor nieuwe vergunningen. Boeren mogen sindsdien hun bedrijven niet meer uitbreiden, voor andere sectoren dreigen stikstofproblemen.

Om te voorkomen dat Vlaanderen net als Nederland volledig op slot gaat werd er vorig jaar al binnen de Vlaamse regering een principeakkoord bereikt over een stikstofplan. Maar coalitiepartij CD&V vond na een golf van kritiek uit de sector dat boeren onredelijk hard werden geraakt. De christendemocraten hielden voet bij stuk en waren bereid om tot het uiterste te gaan. Begin deze week leek deelname aan de regering voorbij.

Ultieme poging

Maar vrijdag is tijdens een ultieme poging toch nog een compromis bereikt. CD&V heeft onder andere speciale steun voor jonge boeren binnengeharkt. Verder eiste de partij dat stikstofregels voor fabrieken even streng zouden worden als voor de boeren. Op dit punt moeten de christendemocraten water bij de wijn doen: er komt een onderzoek naar versoepeling voor boeren.

Die versoepeling kan waarschijnlijk mogelijk gemaakt worden met stikstofruimte die vrijkomt door uitkoop van boeren in de buurt van Europees beschermde natuurgebieden. De Vlaamse regering wil enkele tientallen boerenbedrijven gedwongen of vrijwillig opkopen. Verder komt er een onderzoek naar extern salderen.

Daarnaast zetten onze zuiderburen het mes in de veestapel. Boeren met vee worden met subsidiesteun aangemoedigd om over te stappen naar akkerbouw en natuurbeheer. Tegen 2030 moet de stikstofneerslag in Europees beschermde gebieden zijn gehalveerd. „Dit is het moeilijkste dossier voor de Vlaamse regering”, erkende minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdag tijdens een persconferentie. „Een dossier dat al twintig jaar voortsleept.” Voor de hele aanpak is 3,6 miljard euro uitgetrokken.