Zó moet jochie (2) uit put van 110 meter komen

In deze put is het mannetje gevallen; de reddingsoperatie wordt daarom extreem moeilijk. Ⓒ Guardia Civil

MALAGA - Heel Spanje praat over het 2-jarig jongetje dat in een 110 meter diepe, zeer smalle put is gevallen. Zeker honderd hulpverleners bemoeien zich met misschien wel de meest ’uitdagende’ reddingspoging in decennia. Zijn familie zou het mannetje hebben huilen. Grote vraag: hoe krijgen we het kind uit de nauwe put?