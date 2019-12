Koreaanse ’lijkenboot’ aangespoeld in Japan

In de boot lagen de hoofden van twee personen en vijf lichamen. Het is nog niet duidelijk of de hoofden bij de lichamen hoorden of van twee anderen waren.

Op het vaartuig, dat was aangespoeld op het eiland Sado, stonden Koreaanse cijfers en letters.

De macabere vondst valt in een periode van oplopende spanningen tussen Japan en Zuid-Korea enerzijds en Noord-Korea anderzijds over het kernprogramma van dit land. Dit kan een onderzoek naar de doodsoorzaak van de slachtoffers bemoeilijken.